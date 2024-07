2024-07-01 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چێشتخانەیەکی شاری ئیزمیری رۆژئاوای تورکیا کۆگایەکی غاز تەقییەوە و لە ئەنجامدا پێنج کەس گیانیان لەدەستدا و 63…

