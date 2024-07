2024-07-01 12:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بنکەی نیشتمانیی بومەلەرزەزانی لە پەیمانگای جیۆفیزیا لە زانکۆی تاران بڵاویکردەوە، بومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.7 پلە بە پێوەری رێختەر…

