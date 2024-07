2024-07-01 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم بڵاویکردەوە، داهاتی نانەوتی بۆ مانگی ئازار رەوانەی وەزارەتی دارایی عێراق کردووە. وەزارەتی دارایی…

