2024-07-01 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی خانەنشینیی نیشتمانیی بڵاویکردەوە، دەست بە دابەشکردنی مووچەی خانەنشینان بۆ مانگی تەمووزی ئێستا کراوە. ئاماژەی بەوەشکردووە، دابەشکردنی مووچەکانیان…

