2024-07-01 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بەڕێژەی 10% لێخۆشبوون لە قەرزی تواناسازیی جێبەجێدەکرێت”. لە راگەیەندراوێکدا…

