2024-07-01 15:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریارە سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی نەمسا بکات و لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە کۆببێتەوە. سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا…

