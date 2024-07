2024-07-01 15:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، مۆڵەتی رێگەپێدانی کاتی بۆ دروستکردنی خانووی نیشتەجێ بۆ زەویی هێزە ئەمنییەکان چووە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرۆكایەتیی…

The post مۆڵەتی دروستكردنی خانوو لەسەر زەویی توێژێك چووە بواری جێبەجێكردنەوە appeared first on Esta Media Network.