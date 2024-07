2024-07-01 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، هەوڵەکانمان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن و دوانەخستنییەتی بە بیانووی جیاواز و دەشڵێت، هەرێمەکەمان پێویستی بە هەڵبژاردنێکی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: پێویستمان بە هەڵبژاردنێکی بێگەردە بۆ گۆڕانکاری لە حوکمڕانیدا appeared first on Esta Media Network.