2024-07-01 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی رایدەگەیەنێت، وەزارەتەکەیان پابەندە بە رێكار و یاسا و رێنماییەكان بۆ بەهەمیشەییكردنی فەرمانبەرانی گرێبەست. وەزارەتی شارەوانی و…

