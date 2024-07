2024-07-02 00:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی رایدەگەیەنێت سبەی لیژنەیەكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەسەردانێكی رەسمی دەگەنە فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی. فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی…

