2024-07-02 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردە رایدەگەیەنێت، ” لە رۆژانی پشووشدا تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12 ئەنجامدەدرێن”. لیژنەی باڵای تاقیکردنەوە گشتیەکانی پۆلی 12 لە…

The post وەزارەتی پەروەردە: لە رۆژانی پشووشدا تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12 ئەنجامدەدرێن appeared first on Esta Media Network.