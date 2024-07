2024-07-02 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی هەرێم پێشوازی خۆی بۆ نووسراوێكی سەرۆكی دادگای باڵای فیدراڵی تایبەت بە بانكیكردنی مووچە دەردەبڕێت و دەشڵێت، بەردەوام…

The post راگەیەندراوێك لە حكومەتی هەرێمەوە دەربارەی بە بانكیكردنی مووچە appeared first on Esta Media Network.