2024-07-02 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا رایدەگەیەنێت، یەكێتی سێ پۆستی لە سنووری پارێزگای نەینەوا وەرگرت. محەمەد كاكەیی،…

The post یەكێتی سێ پۆستی نوێی وەرگرت appeared first on Esta Media Network.