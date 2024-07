2024-07-02 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پێشمەرگەی هەرێم رایدەگەیەنێت، كێشەی ئەو هێزانە چارەسەردەكەین كە بێبەشبوون لە هاوكاریی دارایی هاوپەیمانان. شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە…

The post دڵنیایی بە هێزەكانی پێشمەرگە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.