2024-07-03 01:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشكرایدەكات كە بانكی ناوەندیی عێراق رایگەیاندووە لە چەند رۆژی داهاتوودا دەستدەكرێت بە فرۆشتنی دۆلار…

