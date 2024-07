2024-07-03 01:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەمزووانە رێنمایی نوێ بۆ كارئاسانیی گەڕانەوەی پێشینەكان دەردەچێت. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی دارایی هەرێم كە…

