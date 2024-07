2024-07-03 08:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسانی ئەمریكی رەزامەندییان لەسەر بەكارهێنانی دەرمانێك بۆ نەخۆشیی زەهایمەر دەربڕی كە توانای خاوكردنەوەی نەخۆشییەكەی هەیە و دەبێتە بژاردەیەكی…

