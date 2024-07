2024-07-03 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بڵاویکردەوە، لە سبەینێوە تۆمارکردنی ناوی کاندیدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەستپێدەکات. کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لە…

The post کۆمسیۆن وادەی تۆمارکردنی ناوی کاندیدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.