2024-07-03 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا لەبارەی گۆڕانكارییە كارگێڕییەكانەوە رایدەگەیەنێت، درێژە بە گۆڕانكاری لە پۆستەكان و چاكسازییەكانمان دەدەین و گۆڕانكارییەكانیش كە…

