2024-07-03 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئۆپەراسیۆنەكانی ئاسایش دەستگیركردنی 9 تیرۆریست رادەگەیەنێت كە چەكداری گروپی تیرۆریستی داعش بوون.

