2024-07-04 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی ناوەندی بڵاویکردەوە، لە رێگەی کۆمپانیاکان و لقەکانی بانک لە فڕۆکەخانە نێودەوڵەتییەکان دۆلار بە نرخی رەسمی بە گەشتیاران…

The post بانكی ناوەندی لەبارەی پێدانی دۆلار بە نرخی رەسمی بڕیاریدا و گەشتیاران ئاگاداردەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.