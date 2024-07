2024-07-04 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كشتوكاڵی سلێمانی رایدەگەیەنێت، كڕینەوەی گەنم ئەو جووتیارانە دەگرێتەوە كە بنەتۆویان وەرگرتووە لە بەشی بەرهەمهێنان و پەسەندكردنی تۆو.…

