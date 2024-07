2024-07-04 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵبژاردنی خۆراک رۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە هەوڵدان بۆ کۆنترۆڵکردنی بەرزی پەستانی خوێن و شەکرە، هەندێک خۆراک بەتایبەتی کە…

The post شەش خۆراکی سپی کە دەبێت ئەو کەسانەی نەخۆشیی شەکرە و فشاری خوێنیان هەیە لێی دووربکەونەوە appeared first on Esta Media Network.