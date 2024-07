2024-07-04 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی لقی هەولێری یەكێتیی خانەنشینانی كوردستان رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە مانگی ئابی ئەمساڵەوە مووچەی خانەنشینانی هەرێم هاوتای عێراق بكرێت.…

