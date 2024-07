2024-07-04 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی سلێمانی بۆ ئەمساڵ بەشێکی نوێی بۆ دەرچوانی ئامادەیی و پەیمانگاکان تێدا بەردەست دەبێت، کە بەشێکی نوێیە لەسەر…

The post بەشێکی نوێ لە زانکۆی سلێمانی دەکرێتەوە و ئەمساڵ خوێندکاران وەردەگرێت appeared first on Esta Media Network.