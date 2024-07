2024-07-04 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێكی بانكی ناوەندیی عێراق سەردانی هەرێمی كوردستانیان كرد و هەنگاوەكانی پێكهێنانی بانكی نیشتمانیان تاوتوێكرد و وەزارەتی دارایی هەرێم…

The post زانیاریی نوێ لەبارەی پێدانی قەرز و پێشینە بە فەرمانبەران و هاوڵاتییان راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.