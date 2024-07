2024-07-05 22:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی دوبەی ئامادەکاری دەکات بۆ پێشوازیکردن و ماڵئاوایی کردن لە ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیاران لەماوەی هەفتەی داهاتوودا،…

The post فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی دووبەی: هەفتەی داهاتوو زیاتر لە سێ ملیۆن گەشتیار لە فڕۆکەخانەکەوە یاخود بۆ فڕۆکەخانەکە گەشتدەکەن appeared first on Esta Media Network.