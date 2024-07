2024-07-06 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەكی نوێ ئاشكرایدەكات پەیوەندییەكی بەهێز هەیە لەنێوان تووشبوون بە نەخۆشیی شەكرە لە جۆری دووەم و زۆر بەكارهێنانی مۆبایل…

The post زیانەكانی بەكارهێنانی مۆبایل پێش خەوتن دەزانیت؟ appeared first on Esta Media Network.