2024-07-06 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ئێران راگەیەندرا و مەسعود پزیشکیان بوو بە نۆیەمین سەرۆکی وڵاتەکە. بەپێی میدیا ئێرانییەکان،…

The post پزیشکیان بوو بە نۆیەمین سەرۆک کۆماری ئێران appeared first on Esta Media Network.