2024-07-06 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەک هەڵوێستێک بەرامبەر بڕیارێک، گۆشتفرۆشانی سلێمانی سەربڕینی ئاژەڵیان راگرت. لە کوشتارگەی سلێمانی دوای پشکنینەکانی کوشتارگەکە کۆمپانیایەک کاری پشکنین…

