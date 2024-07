2024-07-06 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڵاویکردەوە، لە سەرەتای وەرزی بەبازاڕکردنی گەنمی جوتیاران تا ئێستا 5.9 ملیۆن تۆن گەنم بەبازاڕکراوە. حەیدەر…

The post وەزارەتی بازرگانیی عێراق: بەرهەمی ئەمساڵی گەنمی جوتیاران نزیکبووەتەوە لە شەش ملیۆن تۆن appeared first on Esta Media Network.