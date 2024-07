2024-07-06 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا دەڤەری بەرواری باڵا، زنجیرە چیای گارە و گوندی نهێلی لە سنووری قەزای ئامێدی بۆردومان كراوە…

