2024-07-06 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی هەولێر بڕیاری كردنەوەی كۆمەڵگەیەكی پەروەردەیی خوێندنی ئینگلیزی دەدات و رایدەگەیەنێت، پێویستی بە مامۆستای میلاك و…

The post ئاگادارییەك لە پەروەردەی هەولێرەوە appeared first on Esta Media Network.