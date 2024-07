2024-07-07 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پلاتفۆرمی کەشوهەوای عەرەب بڵاویکردەوە، چەند ناوچەیەکی نیمچە دورگەی عەرەبی شەپۆلێکی گەرمی بەهێز بەخۆیەوە دەبینێت و ئەگەری هەیە پلەکانی…

The post شەپۆلێکی گەرما 3 وڵات دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.