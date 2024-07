2024-07-07 16:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، دەرکردنی بەشێک لە یاساکان لە ئەنجومەنی نوێنەران پێویستی بە رێکەوتنی سیاسییە نەبوونی ئەو…

