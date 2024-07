2024-07-07 19:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ژمێریاریی خانەنشینیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیارێكی وەزارەتی دارایی پێویستە لیستی مووچەخۆران بەر لە هەموو 10ی مانگێك ئامادەبكرێت…

The post وەزارەتی دارایی بڕیارێكی نوێ بۆ ئامادەكردنی لیستی مووچە دەردەكات appeared first on Esta Media Network.