2024-07-07 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی فەرەنسا راگەیەندرا، هاوپەیمانیی چەپەکان پێشەنگە. بەپێی میدیاکانی فەرەنسا، بەپێی ئەنجامە بەراییەکان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی وڵاتەکەدا…

