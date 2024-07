2024-07-08 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە كەركوك گواستییەوە، لە دوو گەڕەكی كەركوك سەگ پەلاماری ژمارەیەك ھاوڵاتی داوە و بەهۆیەوە…

The post بەهۆی پەلاماردانی سەگەوە لە كەركوك 13 كەس گەیەندرانە نەخۆشخانە appeared first on Esta Media Network.