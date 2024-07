2024-07-08 15:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هاتنی شەپۆلێکی گەرمای بەهێز پارێزگای بەسرە بڕیاریدا رۆژی پێنجشەممە بکاتە پشووی فەرمی. بەپێی راگەیەندراوێکی پارێزگای بەسرە، بەهۆی…

