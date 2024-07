2024-07-08 18:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری خانەنشینیی پێشمەرگە لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، لیستی مووچەی مانگی تەمموزی خانەنشینانی هەرێم هاوتای عێراق دەكرێت و بۆ بەغداد…

The post مووچە لە هەرێم هاوتای عێراق دەكرێت و لیستەكان ئامادەدەكرێت appeared first on Esta Media Network.