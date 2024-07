2024-07-09 08:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ زیادبوونی پلەی گەرمیدا پزیشكێكی پسپۆڕ چەند رێنماییەك لەبارەی خواردن و خواردنەوە لە كەشە گەرمەكاندا دەدات. ئەلێكسی بیرجنیكۆف،…

The post ئەو خۆراكانەی باشترە لە كەشی گەرمدا نەخورێن appeared first on Esta Media Network.