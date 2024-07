2024-07-09 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای باری کەسیی رەسافە بڵاویکردەوە، تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و کێشە ئابوورییەکان هۆکاری سەرەکین لە زیادبوونی حاڵەتەکانی جیابوونەوە لە عێراق.…

