2024-07-09 12:01:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پێشمەرگە رایگەیاند، دەبێت ئەمڕۆ لیژنەی وردبینی لە مووچەی هێزە ئەمنییەکان لە بەغدادەوە سەردانی هەرێم بکات. شۆڕش ئیسماعیل،…

