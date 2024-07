2024-07-09 12:01:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتی چاكسازی كۆمەڵایەتی رایگەیاند، زیاتر لە پێنج هەزار سزادراو لە چاکسازییەکانی هەرێمدا هەن. ئیحسان عەبدولرەحمان بابان بەڕێوەبەری…

The post نوێترین ئاماری سزادراوان لە چاکسازییەکانی هەرێم راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.