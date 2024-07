2024-07-09 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی و ئابوریی هەرێم رایگەیاند، بڕی 421 ملیار و 760 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی.…

