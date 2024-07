2024-07-09 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ئەفریقای باشوور رایگەیاند، لە پارکی نەتەوەیی پیلانسبێرگ لەلایەن فیلێکەوە هێرش کراوەتە سەر گەشتیارێکی ئیسپانی تەمەن 43 ساڵ…

