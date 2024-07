2024-07-09 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر بودجەی وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم رەزامەندی لەسەر تەواوکردنی رێکارەکانی کردنەوەی کۆلێژی پزیشکی لە زانکۆی هەڵەبجە و دابینکردنی…

The post لەبارەی کۆلێژی پزیشکی لە زانکۆی هەڵەبجە بڕیاردرا appeared first on Esta Media Network.