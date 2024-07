2024-07-10 08:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سوودە تەندروستییەكانی خواردنی شۆفان خۆی دەبینێتەوە لە باشكردنی تەندروستیی دڵ، یارمەتی كۆئەندامی هەرس، رێكخستنی رێژەی شەكری خوێن و…

The post پێنج هۆكار لەسەر گرنگیی خواردنی شۆفان لە بەیانیاندا appeared first on Esta Media Network.