2024-07-10 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم کۆبوونەوەی ئاسایی هەفتانەی خۆی سازدەکات و دواکەوتنی دابەشکردنی مووچەی هێزە ئەمنییەکان تاوتوێدەکات. ئەمڕۆ چوارشەممە ئەنجومەنی…

The post ئەنجومەنی وەزیران کێشەی مووچەی هێزە ئەمنییەکان تاوتوێدەکات appeared first on Esta Media Network.