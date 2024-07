2024-07-10 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەو کاتەوەی رێکەوتن لەبارەی ناردنی پەنابەران بۆ رواندا کراوە، بەریتانیا 280 ملیۆن یۆرۆی بۆ حکومەتی ئەو وڵاتە ناردووە…

